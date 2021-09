Stand: 30.09.2021 14:46 Uhr Unfall zwischen Bus und Traktor

Am frühen Donnerstagnachmittag hat sich auf der Landstraße 1 zwischen Dassow und Schönberg ein Unfall zwischen einem Bus und einem Traktor ereignet. In dem Bus saßen auch Fahrgäste. Nach ersten Informationen der Polizei wurde niemand verletzt. DIe Straße wurde für die Unfallaufnahme voll gesperrt. Es wird untersucht, wie es zu dem Unfall in der Nähe von Schwanbeck gekommen ist. | 30.09.2021 14:46