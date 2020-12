Unfall mit Schwerverletztem - Ursache illegales Autorennen? Stand: 03.12.2020 06:43 Uhr Bei einem Unfall während eines mutmaßlichen illegalen Autorennens sind im Rostocker Stadtgebiet drei Autofahrer verletzt worden. Die Polizei bittet um Hinweise von Augenzeugen.

In Rostock sind am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall drei Menschen verletzt worden - einer davon schwer. Ursache war möglicherweise ein illegales Autorennen.

Wagen überschlägt sich nach Zusammenstoß

Im Bereich der Vorpommernbrücke ist ein Fahrer mit seinem BMW in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem anderen Auto frontal zusammengestoßen. Der entgegenkommende Wagen überschlug sich, der 36-jährige Fahrer wurde eingeklemmt. Er wurde von der Feuerwehr befreit und mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 30-jährige BMW-Fahrer wurde leicht verletzt. Auch ein 46-Jähriger, der mit seinem Auto ebenfalls in den Unfall verwickelt wurde, trug leichte Verletzungen davon.

Polizei sucht Zeugen für mutmaßliche Wettfahrt

Zeugen berichteten, dass sich der BMW-Fahrer zuvor schon mit hoher Geschwindigkeit eine Art Rennen mit einem weißen Mercedes geliefert haben soll. Dabei seien beide Autos rasant zwischen den Spuren gewechselt. Von dem Mercedes-Fahrer fehlt bisher jede Spur. Die Polizei bittet um Hinweise, falls jemand das mutmaßliche Rennen beobachtet hat.

