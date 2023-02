Unfall mit Gefahrgut-Lkw: A24 Richtung Berlin frei

Stand: 24.02.2023 04:50 Uhr

Ein Gefahrgut-Lkw ist am Donnerstagmittag auf der A24 zwischen Suckow und Neustadt-Glewe in die Leitplanke gefahren. Gas strömte aus. Die Autobahn ist in Richtung Berlin wieder frei befahrbar, in Richtung Hamburg bleibt sie bis voraussichtlich Sonnabend gesperrt.