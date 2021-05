Unfall bei Laage: Ehepaar stirbt bei Zusammenstoß mit Lkw Stand: 21.05.2021 14:30 Uhr Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen sind bei Laage im Landkreis Rostock zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Unfallursache ist noch unklar.

Bei Laage im Landkreis Rostock ist ein älteres Ehepaar in seinem Pkw ums Leben gekommen. Die beiden fuhren am Freitagvormittag auf der B103 zwischen den Ortschaften Kronskamp und Weitendorf frontal in einen entgegenkommenden Lkw.

Pkw geriet auf die Gegenfahrbahn

Weshalb es zu diesem Unfall kam, ist völlig unklar, hieß von der Polizei. Womöglich hat die 82-jährige Fahrerin in einer Kurve die Kontrolle über den Pkw verloren und ist so auf die Gegenfahrbahn geraten. Sie und ihr 91 Jahre alter Mann auf dem Beifahrersitz waren im Fahrzeug eingeklemmt und starben an der Unfallstelle. Der 36-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt 40.000 Euro.