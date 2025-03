Unfall auf der L9: 18-jähriger Motorradfahrer stirbt am Unfallort Stand: 14.03.2025 09:03 Uhr Ein schwerer Verkehrsunfall auf der L9 zwischen Tramm und Crivitz forderte am Donnerstagabend ein Todesopfer. Ein 18-jähriger Schweriner erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Ein weiterer Beteiligter wurde schwer verletzt.

Am Donnerstagabend ereignete sich auf der Landstraße 9 zwischen Tramm und Crivitz im Landkreis Ludwigslust-Parchim ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Mann aus Crivitz war mit seinem Motorrad in Richtung Crivitz unterwegs, als er in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort traf er seitlich auf ein sogenanntes "Pocket-Bike", das von einem 18-jährigen Schweriner gelenkt wurde. Das nicht für den Straßenverkehr zugelassene Mini-Motorrad konnte dem Zusammenstoß nicht ausweichen. Trotz des schnellen Einsatzes von Notärzten und Rettungskräften verstarb der 18-Jährige noch an der Unfallstelle.

Landstraße für sechs Stunden gesperrt

Der 37-jährige Fahrer erlitt schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Helios-Klinikum Schwerin geflogen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 15.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft unterstützten Sachverständige der DEKRA die Unfallaufnahme. Die L9 blieb für etwa sechs Stunden voll gesperrt, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Die Ermittlungen zur Unfallursache führt die Kriminalpolizei.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim