Stand: 18.06.2022 14:40 Uhr Unfall auf der A14 zwischen Grabow und Groß Warnow

Auf der A14 zwischen Grabow und Groß Warnow in Richtung Dresden ist am Morgen ein 61-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Laut der Polizei war ein Kleintransporter ungebremst auf den Biker aufgefahren. Dieser stürzte, sein Motorrad wurde in die Schutzplanke geschleudert. Der Transporterfahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte ebenfalls mit der Schutzplanke. Er wurde leicht verletzt. | 18.06.2022 14:42