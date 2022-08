Stand: 13.08.2022 08:55 Uhr Unfall auf A19 bei Rostock: Frau bei Überschlag verletzt

Eine Autofahrerin ist am frühen Samstagmorgen bei einem Unfall auf der A19 unweit von Rostock leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 7:13 Uhr in Fahrtrichtung Berlin. Aus bislang noch ungeklärter Ursache verlor eine 22-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen, geriet zunächst ins Schlingern und überschlug sich anschließend. Auf dem Standstreifen kam das Auto schließlich auf dem Dach zum Liegen. Laut Polizei konnte sich die Frau eigenständig aus ihrem Auto befreien. Die Autobahn in Richtung Berlin musste kurzzeitig voll gesperrt werden, bis zur Bergung des Fahrzeugs ist noch eine halbseitige Sperrung notwendig. | 13.08.2022 08:55