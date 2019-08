Stand: 14.08.2019 14:44 Uhr

Unfall Freilichtbühne: Baum laut Gutachten morsch

Der Baum, von dem Ende Juli bei einer Veranstaltung auf der Schweriner Freilichtbühne ein 18 Meter langer Ast abgebrochen war, hätte vorher intensiver untersucht werden müssen. Zu diesem Ergebnis ist ein von der Staatsanwaltschaft beauftragter Experte gekommen. Bei dem Unfall wurden 29 Menschen teils schwer verletzt.

Baumkontrolle hat offenbar versagt

Im am Dienstag veröffentlichten Gutachten heißt es, der Baum sei gebrochen, weil das Holz zersetzt war. An dem Stamm, den Wurzeln, der Rinde und auch am sogenannten Zwiesel - der Stelle an der sich der Ast abgabelt - habe es Anzeichen dafür gegeben. Diese hätten von einem qualifizierten Fachmann begutachtet werden müssen. Jetzt werde deshalb geprüft, wer Pflichten im Zusammenhang mit der Baumkontrolle verletzt hat.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung

Die Staatsanwaltschaft Schwerin ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Eine bei dem Unfall schwer verletzte Frau wird auch zwei Wochen nach dem Vorfall weiter im Schweriner Krankenhaus behandelt.

Keine Auffälligkeiten bei letzter Kontrolle

Regelmäßig kontrolliere ein Experte die Bäume an der Freilichtbühne, hieß es vor knapp zwei Wochen von Seiten der Veranstalter. Zuletzt hatten Kontrollen etwa fünf Wochen vor dem Unfall stattgefunden. Dabei sei nichts Ungewöhnliches gemeldet worden.

