Unfälle auf A20: Streifenwagen im Einsatz beschädigt Stand: 27.04.2023 13:18 Uhr Die Autobahn- und Verkehrspolizei Altentreptow ist auf dem Weg zu einem schweren Verkehrsunfall selbst in einen verwickelt worden. Es entstand ein Sachschaden. Bei dem ersten Unfall auf der A20 sind zwei Menschen verletzt worden - einer davon schwer.

Mit Blaulicht, Sirene und erhöhtem Tempo waren am Donnerstag Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow im Einsatz. Sie waren gerade auf dem Weg zu einem schweren Verkehrsunfall, als es plötzlich knallte. Im Baustellenbereich auf der A20 in Fahrtrichtung Stettin soll ersten Erkenntnissen zufolge eine Autofahrerin in die Seite des Streifenwagens gefahren sein. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand.

Kräfte aus Neubrandenburg und Pasewalk unterstützten

Der Streifenwagen ist nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme sind Kräfte aus Neubrandenburg angerückt. Den ersten Unfall, zu dem die Beamten unterwegs waren, haben Kräfte aus dem Hauptrevier in Pasewalk betreut.

Zwei verletzte Personen Höhe Rollwitz

Auf der A20 in Höhe Rollwitz soll ein 31-Jähriger in ein Wartungsfahrzeug der Straßenmeisterei gefahren sein. Nach ersten Informationen, wurde der mutmaßliche Unfallverursacher schwer verletzt. Der Insasse des Wartungsfahrzeugs erlitt leichte Verletzungen. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.