Stand: 25.07.2021 12:32 Uhr Unbekannter Toter bei Zingst im Wasser gefunden

In Zingst im Kreis Vorpommern-Rügen ist eine Leiche im Wasser entdeckt und geborgen worden. Von Augenzeugen wurde die leblose, vollständig bekleidete, männliche Person am Samstagabend im Wasser treibend nahe einem Strandaufgang aufgefunden, wie die Polizei mitteilte. Zu Identität und Todesursache sich noch keine Aussage treffen, hieß es am Sonntag. Dies werde derzeit untersucht. Hinweise auf Gewalteinwirkung gab es den Angaben zufolge nicht. Die Polizei prüft zudem, ob es sich um einen seit rund einer Woche vermissten 35-Jährigen handeln könnte. Dieser war am vergangenen Sonntag trotz starken Windes und Wellenganges von einer Buhnenreihe in die Ostsee gesprungen und nicht wieder aufgetaucht. Suchaktionen, unter anderem mit Hubschraubern und einer Drohne, blieben ohne Erfolg. | 25.07.2021 12:32