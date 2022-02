Stand: 03.01.2022 07:35 Uhr Unangemeldete Corona-Demonstration in Bad Doberan

In mehreren Städten in MV gab es gestern erneut Demonstrationen gegen die Corona-Politik. In Wolgast gingen 260 Teilnehmer auf die Straße, in Bruel waren es 35. In Gnoien und Bad Doberan haben insgesamt 565 Personen teilgenommen. Die Demonstration in Bad Doberan war nicht angemeldet. Deshalb wurde wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz Strafanzeige aufgenommen. Abgesehen von Verstößen gegen die Maskenpflicht verliefen die Demos weitgehend störungsfrei, hieß es zudem. | 03.02.2022 07:35

