Stand: 25.05.2022 17:50 Uhr Umweltminister Backhaus verteidigt Schweinepestzaun

Der Zaun gegen die Afrikanische Schweinepest entlang der Grenze zu Polen ist laut Agrarminister Till Backhaus (SPD) ein Erfolg. Er stelle für Wildtiere kaum ein Problem dar. Binnen eines Jahres seien zwei Hirsche und zwei Rehe an dem Zaun umgekommen, so Backhaus. Das sei nicht schön, aber im Straßenverkehr gebe es jährlich im Nordosten mehr als 12.000 Wildunfälle. Backhaus reagierte damit auf Kritik von Naturschutzverbänden, der Zaun sei eine Todesfalle für Wildtiere. Er verwies auf zahlreiche Stellen, an denen Rehe und Hirsche den Zaun überspringen könnten. | 25.05.2022 17:50

