Umweltminister Backhaus rechnet mit landesweiter Stallpflicht Stand: 17.11.2020 08:19 Uhr In mehreren Betrieben im Nordosten ist die Vogelgrippe ausgebrochen. Allein bei Gnoien sollen 70.000 Tiere gekeult werden. Umweltminister Backhaus rechnet ab nächster Woche mit landesweiter Stallpflicht.

Die betroffenen Landkreise Vorpommern-Rügen und Rostock ordneten nach Rücksprache mit Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) für ihre Kreise die Aufstallungspflicht an. Die übrigen Landkreise verfahren laut Backhaus vorerst zweigleisig. Wo es aufgrund des jahreszeitlichen Vogelzuges sehr viele Wildvögel gibt, soll von Mittwoch an ein Aufstallungsgebot in Kraft treten. Außerhalb dieser Gebiete gilt das Aufstallungsgebot vorerst nur für gewerbliche Betriebe. Backhaus rechnet allerdings mit einem landesweiten Aufstallungsgebot vom kommenden Montag an, falls sein Ministerium zusammen mit dem Friedrich-Löffler-Institut am Freitag zu einer neuen Risikobewertung kommt. Laut Backhaus sind bereits 100.000 Tiere der Bekämpfung der Vogelgrippe zum Opfer gefallen.

Gnoien: 70.000 Hennen müssen getötet

Bereits am Montagabend war die Keulung des Bestandes von 3.900 Hühnern in Neubukow (Landkreis Rostock) abgeschlossen. Außerdem war ein H5N8-Befall in einem Teilbetrieb des Bioproduzenten Fürstenhof in der Nähe von Gnoien gemeldet worden. Zunächst hieß es, nur rund 2.200 Tiere seien betroffen. Inzwischen stehe fest, so ein Sprecher des Landkreises Rostock, dass insgesamt 70.000 Hennen getötet werden müssen. Die Vorbereitungen der Veterinäre liefen bereits.

Am Freitag erneut Beratungen zu weiteren Maßnahmen

Im Landkreis Rostock gilt nun eine komplette Stallpflicht, so wie auch in Vorpommern-Rügen. Alle anderen Landkreise entscheiden erst einmal für sich. Am Freitag werde erneut mit den Landräten beraten, so Backhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 17.11.2020 | 08:30 Uhr