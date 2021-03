Umstrittene Landesstiftung: Umwelthilfe will Klage einreichen Stand: 26.03.2021 06:19 Uhr Die Deutsche Umwelthilfe will die Klimaschutzstiftung des Landes Mecklenburg-Vorpommern juristisch verhindern. Sie wirft der Landesregierung vor, eine Tarnstiftung gegründet zu haben.

Ziel dieser Gründung sei demnach nicht der Klimaschutz. Sie solle nur dazu dienen, die Pipeline Nord Stream 2 zu Ende zu bauen. Heute will der Umweltverband gegen die Landesregierung Klage einreichen, um den Bescheid zur Anerkennung der Klimaschutz-Stiftung einsehen zu können.

Vorwürfe gegen die Landesregierung

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern versuche mit allen Mitteln, Klarheit und Transparenz über die Klimaschutz-Stiftung zu verhindern, so der Vorwurf von Sascha Müller-Kraenner, dem Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Für ihn hat die Stiftung nichts mit Klimaschutz zu tun. Sie verstößt deshalb nach Ansicht der Umwelthilfe gegen das Stiftungsrecht.

Umwelthilfe: Landesregierung verhindert Akteneinsicht

Der Umweltverband will deshalb den Bescheid zur Anerkennung der Stiftung einsehen. Das aber verweigere das Land Mecklenburg-Vorpommern, heißt es von der Umwelthilfe. Deshalb will der Verband heute beim Verwaltungsgericht Schwerin Klage einreichen, um die Unterlagen einsehen zu können. Auch der Naturschutzbund Deutschland sowie die Klimabewegung Fridays for future kritisieren die Stiftung. Kritik gab es auch vom Landesrechnungshof, der nach eigenen Angaben nicht in die Gründung der Stiftung einbezogen war. Laut Rechnungshof beteilige sich das Land zwar mit 200.000 Euro, könne aber keinen Einfluss nehmen.

