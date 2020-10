Umfangreiche Corona-Tests am Gymnasium Löcknitz Stand: 05.10.2020 17:03 Uhr Am Deutsch-Polnischen Gymnasium in Löcknitz hat sich ein Lehrer mit Corona infiziert. Schüler und Lehrer mehrerer Klassenstufen müssen in Quarantäne und getestet werden - trotz der Herbstferien.

Am Deutsch-Polnischen Gymnasium in Löcknitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) müssen sich Schüler mehrerer Klassenstufen und Lehrkräfte auf das Coronavirus testen lassen. Ein Lehrer der Schule hat sich zuvor mit dem Coronavirus infiziert. Möglicherweise könnte der infizierte Lehrer etwa 200 Schüler der neunten bis zwölften Klassen sowie bis zu sieben Lehrer angesteckt haben, wie ein Sprecher des Landesbildungsministeriums mitteilte.

Quarantäne bis mindestens zum 10. Oktober

Zu einem ersten Test wurden sie heute in ein mobiles Corona-Testzentrum aufgerufen. Wie viele Schüler und Lehrer sich tatsächlich testen ließen, ist unklar. Das Bildungsministerium geht davon aus, dass sich wegen der Herbstferien viele der Betroffenen im Urlaub und möglicherweise auch außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern befinden. Zudem besuchen auch viele Schüler aus Polen das Gymnasium in Löcknitz. Ein zweiter Corona-Test ist für kommenden Freitag angesetzt. Alle betroffenen Schüler und Lehrer müssen mindestens bis zum 10. Oktober in häuslicher Quarantäne bleiben.

