Stand: 09.02.2022 17:05 Uhr Ulrike Stern erhält Gillhoff-Literaturpreis 2022

Die Theatermacherin Ulrike Stern erhält den Johannes-Gillhoff-Literaturpreis 2022. Stern bekomme die Auszeichnung für ihre Verdienste um die Bewahrung, Pflege und Verbreitung der niederdeutschen Sprache, Literatur und Bühnenkunst, teilte die Johannes-Gillhoff-Gesellschaft mit. Stern ist Dramaturgin der niederdeutschen Fritz-Reuter-Bühne am Mecklenburgischen Staatstheater und außerdem wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kompetenzzentrum für Niederdeutschdidaktik der Universität Greifswald. Der undotierte Preis erinnert an den niederdeutschen Schriftsteller Johannes Gillhoff (1861-1930). | 09.02.2022 17:05

