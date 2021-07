Stand: 05.07.2021 06:21 Uhr Ulrichshusen: 60-Jährige bei E-Rollerunfall verletzt

Im Kreis Mecklenburgische Seenplatte ist eine E-Rollerfahrerin gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 60-Jährige auf der hügeligen Verbindungsstraße zwischen Ulrichshusen und Rambow gebremst und dabei die Kontrolle über den Roller verloren. Ein Rettungswagen brachte die Frau am Sonntagnachmittag in eine Klinik. Am E-Roller sei nur sehr geringer Schaden entstanden, hieß es. | 05.07.2021 06:15