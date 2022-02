Ukraine-Krieg: Geld aus Klimaschutzstiftung MV für humanitäre Hilfe Stand: 25.02.2022 06:59 Uhr

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wird der Ruf nach humanitäre Hilfen für die Menschen dort lauter. Die CDU-Landtagsfraktion bekommt für ihren Vorschlag, mit Geld aus der umstrittenen Klimaschutz-Stiftung des Landes, Unterstützung zu finanzieren, Beifall der anderen Fraktionen. Nach Angaben der Stiftung haben mehrheitlich russische Unternehmen, auch Nord Stream 2, 20 Millionen Euro bereit gestellt - Geld aus den Gewinnen der Staatskonzerne mit Gas.

Staatskanzlei-Chef Dahlemann wich Fragen zunächst aus

Die CDU-Fraktion macht sich dafür stark, mindestens einen Teil des Stiftungsgeldes als humanitäre Hilfe für die Menschen in der Ukraine zu geben. Die FDP-Fraktion unterstützt die Idee: Es sei durchaus möglich, so könnte mit russischem Geld Schaden gemildert werden, den Russland in der Ukraine anrichte. Auch die Grünen stellen sich hinter die Idee: Es seien vorher jedoch rechtliche Fragen zu klären. Staatskanzlei-Chef Patrick Dahlemann (SPD) wich Fragen nach der Verwendung der Stiftungsgelder aus. Das Thema stelle sich nicht, sagte er.

Der Stiftungschef, Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) will mit dem Geld aus russischen Quellen weiter Projekte wie Baumpflanz-Aktionen oder Umweltbildung in Kitas fördern.

