Stand: 19.09.2019 08:00 Uhr

Ueckermünder Gießerei: 200 Arbeitsplätze bedroht

Die Gießerei in Ueckermünde will sich von 200 Mitarbeitern trennen. Der Grund ist eine nicht funktionierende Produktionsanlage.

Mitarbeiter bereits informiert

In einer der drei Gießereistrecken gebe es schon seit längerer Zeit erhebliche Probleme bei der Qualität der gegossenen Teile, sagt Guido Fröschke von der IG Metall. Deshalb hätten die zuständigen Betriebsleiter der Geschäftsführung vorgeschlagen, die Anlage stillzulegen und etwa 200 Arbeitsplätze abzubauen. Eine endgültige Entscheidung stehe aber noch aus. Die betroffene Gießereistrecke wurde 2015 für 15 Millionen Euro gebraucht gekauft und habe von Anfang an nie richtig funktioniert, heißt es. Bereits am 7. September sei die Belegschaft deshalb über die möglichen Entlassungen informiert worden, so Fröschke.

Gute Auftragslage

Das betreffe vor allem Leiharbeiter und befristet angestellte Mitarbeiter der Gießerei. Das Unternehmen gehört zu dem US-amerikanischen Autozulieferer MAT-Foundry Group und beschäftigt in Ueckermünde rund 500 Mitarbeiter. Nach Gewerkschaftsangaben sind die Auftragsbücher der Gießerei in Ueckermünde voll.

