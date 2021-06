Stand: 16.06.2021 11:07 Uhr Ueckermünde: Vertrag für 50-Millionen-Euro-Hotel verzögert

Die Vertragsunterzeichnung für ein 50-Millionen-Euro-Projekt in Ueckermünde verzögt sich. Der Kaufvertrag zwischen Stadt und einem Investor, der am Stettiner Haff ein Beach Resort bauen will, ist entgegen der Planung am Mittwoch nicht unterzeichnet worden. Der Hauptausschuss hatte sich zuvor in einer geheimen Sitzung gegen den Kaufvertrag entschieden. Eine Begründung dafür gibt es bisher nicht. Offenbar sind einige Stadtvertreter gegen das geplante Hotel. | 16.06.2021 11:10