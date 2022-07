Stand: 01.07.2022 14:15 Uhr Ueckermünde: Ukrainisches Kinderheim im Berufsförderzentrum

Ein komplettes ukrainisches Kinderheim hat in Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) aufgemacht. Seit Donnerstagabend wohnen in einem Wohnheim des dortigen Berufsförderzentrums 35 Kinder sowie 7 Betreuerinnen und Betreuer, wie der Kreis mitteilte. Die Geflüchteten stammen demnach aus der Region Donezk, in der heftig gekämpft werde. Die Kinder seien zwischen 1 und 16 Jahre alt. | 01.07.2022 14:15

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 01.07.2022 | 14:30 Uhr