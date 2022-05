Stand: 18.05.2022 17:38 Uhr Ueckermünde: Ukrainische Heimkinder sollen aufgenommen werden

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald will in den kommenden Wochen Kinder eines ukrainischen Heims aus dem Donbass aufnehmen. Sie sollen mit ihren Betreuern in Ueckermünde untergebracht werden, teilte Landrat Michael Sack (CDU) mit. Er rechne mit rund 40 Personen plus Betreuer. Einen genauen Zeitplan gebe es noch nicht, aber der Kreis sei vorbereitet, so Sack. | 18.05.2022 17:38

