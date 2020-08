Stand: 05.08.2020 09:23 Uhr - NDR 1 Radio MV

Ueckermünde: Tierpark vermisst Tagestouristen

Der Tierpark Ueckermünde befürchtet, im August große Einnahmeverluste hinnehmen zu müssen, weil weiterhin keine individuellen Tagestouristen nach Mecklenburg-Vorpommern kommen dürfen. Im August seien in den Vorjahren immer die meisten Besucher aus Polen gekommen, so eine Sprecherin des Tierparks. Sie machten in der Jahresbilanz rund ein Drittel der 100.000 Besucher aus. Im ersten Halbjahr 2020 ging die Zahl der Besucher bereits im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent zurück. | 05.08.2020 09:22