Ueckermünde: Tatverdächtige nach Messerattacke ermittelt

Nach einer gefährlichen Körperverletzung Anfang Juni in Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt. Am Donnerstag wurden die Wohnungen und Firmensitze der 39 und 51 Jahre alten Männer im südlichen Vorpommern durchsucht. Dabei stellten die Beamten Drogen und Bargeld sicher, dazu mehrere Gegenstände, die unter das Waffengesetz fallen. Bei dem Überfall am 5.Juni waren im Außenbereich einer Gaststätte auf dem Marktplatz in Ueckermünde zwei Männer mit Schlag- und Stichwaffen angegriffen und verletzt worden. | 15.07.2022 10:22

