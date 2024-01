Stand: 25.01.2024 10:24 Uhr Ueckermünde: Schüler organisieren Gedenkstunde für NS-Opfer

Schüler des Greifengymnasiums in Ueckermünde haben eine Gedenkstunde für die Opfer der Nationalsozialismus organisiert. Diese findet am Donnerstagvormittag auf dem Gelände des Klinikums in Ueckermünde statt. Mehrere tausend Patienten sollen in der dortigen psychiatrischen Anstalt zwischen 1939 und 1945 getötet worden sein. Für die Leichen wurde extra ein Krematorium errichtet. Das heutige Ameos Kinikum hat einen Medizinhistoriker mit der Aufarbeitung der Geschichte des Hauses beauftragt. Das Buch soll im Frühjahr erscheinen.

