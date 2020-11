Stand: 09.11.2020 15:16 Uhr Ueckermünde: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Im Zusammenhang mit dem Missbrauchsvorwürfen im westfälischen Münster gehört auch ein Mann aus Vorpommern zum Kreis der Verdächtigen. Am vergangenen Freitag hat die Polizei den 35-Jährigen in einer Kleingartenanlage in Ueckermünde festgenommen. Ihm wird mehrfacher sexueller Missbrauch von Kindern und der Besitz und die Verbreitung pornografischer Schriften vorgeworfen. Die Ermittler in Nordrhein Westfahlen kamen dem Mann über Chatverläufe im Internet auf die Spur. | 09.11.2020 15:16