Ueckermünde: Neuer Skatepark eröffnet

In Ueckermünde ist am Samstagnachmittag ein neuer Skatepark eröffnet worden. Zur Einweihung wurde eine Feier mit Best-Trick-Contest, Judo- und Dance-Shows sowie Auftritten verschiedener DJs geplant. Auf der in der Nähe des Ueckermünder Busbahnhofs gelegenen Anlage können Skater, Roller- und BMX-Fahrer künftig an verschiedenen Beton-Elementen wie Fun-Box, Bowl oder Quarter ihre Tricks und Sprünge ausprobieren. Der Neubau hat 725.000 Euro gekostet.

