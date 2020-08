Stand: 29.08.2020 14:39 Uhr - NDR 1 Radio MV

Ueckermünde: Neuer Seenotrettungskreuzer getauft

Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) hat am Sonnabend in Ueckermünde bei Greifswald ihren neuesten Seenotrettungskreuzer auf den Namen "Eva Ahrens-Thies" getauft, wie die Hilfsorganisation am Samstag in Bremen mitteilte. Die freiwilligen Seenotretter am Stettiner Haff verfügten jetzt über eine speziell für ein derartiges Revier entwickelte neue Rettungseinheit. Das Vollkunststoffboot sei besonders wartungsarm. Der Kreuzer verfügt den Angaben zufolge über zwei 200-PS-Außenbordmotoren. | 29.08.2020 14:39