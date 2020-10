Stand: 22.10.2020 13:22 Uhr Ueckermünde/Malchin: Corona-Tests an Kliniken laufen noch

Nach mehreren Corona-Fällen laufen in zwei Krankenhäusern der Haff-Müritz-Region noch Tests bei Mitarbeitern. Betroffen sind das Ameos-Klinikum Ueckermünde und das Malchiner Haus des Klinikums Neubrandenburg. Der Betrieb sei aber nicht gefährdet, hieß es. In Ueckermünde wurden nach einem Verdachtsfall sämtliche rund 500 Beschäftigten getestet. Nun seien 11 Infektionen bekannt, so eine Sprecherin. In Malchin werden derzeit keine Patienten aufgenommen. Die Tests seien noch nicht abgeschlossen. Bei zwei weiteren Corona-Fällen im Klinikum Neubrandenburg seien die nötigen Tests abgeschlossen. Alle seien negativ gewesen, so dass wieder normaler Klinikbetrieb herrsche. | 22.10.2020 13:21