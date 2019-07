Stand: 25.07.2019 14:27 Uhr

Ueckermünde: Feuer in Mehrfamilienhaus gelegt

Knapp zwei Wochen nach dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Ueckermünde steht die Ursache fest. Die Ermittler gehen von schwerer Brandstiftung aus. Unklar sei aber noch, ob das Feuer vorsätzlich oder fahrlässig gelegt wurde. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Es werde weiter ermittelt. Eine technische Ursache habe der Sachverständige so gut wie ausgeschlossen. Das Feuer war im Dachstuhl des Hauses ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Sanierung kostet bis zu drei Millionen Euro

Die etwa 80 Mieter können derzeit nicht in ihre Wohnungen zurück. Sie sind in Ausweichquartieren oder bei Freunden und Verwandten untergekommen. Die Wohnungsgenossenschaft will den Block aus den 60er Jahren sanieren. Der Zeitraum ist noch offen. Es soll aber so schnell wie möglich passieren, hieß es vom Vorstand. Die Kosten werden auf zwei bis drei Millionen Euro geschätzt.

Dachstuhl komplett zerstört

Bei dem Brand waren mehr als 90 Helfer mit 18 Fahrzeugen die ganze Nacht im Einsatz. Sie konnten etwa 20 Mieter, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in ihren Wohnungen befanden, rechtzeitig retten. Für sie hatte der Sanitätszug des Landkreises Betten in einer nahe gelegenen Turnhalle bereitgestellt. Das Feuer zerstörte den Dachstuhl des Mehrfamilienhauses und die darunter liegenden Wohnungen komplett. Aber auch die restlichen Wohnungen des Blocks mit 40 Mietparteien sind nach Feuerwehrangaben durch das Löschwasser zunächst unbewohnbar.

