Ueckermünde: Explosion bei Brand in Wohnhaus Stand: 01.03.2022 07:28 Uhr Beim Brand einer Wohnung in Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein Mann schwer verletzt worden. In der betroffenen Wohnung war etwas explodiert.

Der schwer verletzte 33-jährige Bewohner wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Zwei weitere Menschen rettete die Feuerwehr per Drehleiter von ihren Balkonen. Die restlichen elf Bewohner des Hauses konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Sie blieben unverletzt.

Alle Wohnungen in betroffenen Haus unbewohnbar

Die Ursache für das Feuer und die folgende Explosion ist noch unklar. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr, Enrico Panzlaff, sagte, haben die Einsatzkräfte in einer Wohnung eine Gasflasche gefunden: "Die Gasflasche wurde heruntergekühlt und später aus dem Haus gebracht. Es muss was explodiert sein: Fensterscheiben sind nach außen geborsten und auch eine Zwischenwand ist eingestürzt." Alle Wohnungen in dem Haus sind nach den Polizeiangaben derzeit unbewohnbar.

