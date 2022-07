Stand: 18.07.2022 14:08 Uhr Ueckermünde: Eisengießerei will Arbeit wieder aufnehmen

In der Gießerei in Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) soll nach dem tödlichen Arbeitsunfall am vergangenen Dienstag in Teilbereichen in dieser Woche die Produktion wieder aufgenommen werden. Dies teilte eine Sprecherin der Silbitz-Gruppe mit, zu der die Gießerei Torgelow gehört. Die Ermittlungen zur Unfallursache gehen unterdessen weiter. Zwar hat die Polizei die betreffende Werkhalle wieder freigegeben, weiter gearbeitet werden darf dort aber erst nach Zustimmung des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (LAGuS). Voraussetzung sei eine Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung, so ein Sprecherin des LAGuS. | 18.07.2022 14:07

