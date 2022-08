Stand: 23.08.2022 11:51 Uhr Ueckermünde: 9-Jähriger überrascht Eltern mit Brötchen - und Polizei

Ein neun Jahre alter Junge aus Ueckermünde wollte seine Eltern am Sonntag mit frischen Brötchen überraschen und hat sich deswegen zeitig um 6.30 Uhr allein auf den Weg zum Bäcker gemacht. Der hatte jedoch noch geschlossen. Also bat der Junge kurzerhand einen Wachmann um Hilfe. Der rief jedoch aus Sorge um den 9-Jährigen die Polizei. Die Beamten wiederum waren so begeistert von der Geschichte, dass sie mit dem Jungen zu einem anderen Bäcker fuhren, frische Brötchen kauften und ihn dann sicher und pünktlich zum Frühstück zu seinen Eltern brachten. | 23.08.2022 11:51