Stand: 03.09.2023 18:40 Uhr Ückeritz: Einwohner haben entschieden - Bürgermeister abberufen

In Ückeritz auf der Insel Usedom wurde am Sonntag mit einem Bürgerentscheid über die Zukunft des amtierenden Bürgermeisters entschieden. Der Bürgermeister Axel Kindler ist dabei mit einem deutlichen Quorum abberufen worden. 409 Ückeritzer haben für die Abwahl gestimmt und Kindler somit das Vertrauen entzogen. Insgesamt sind 480 Stimmen abgegeben worden - 117 per Briefwahl. Der stellvertretende Bürgermeister Marco Biedenweg übernimmt vorerst die Amtsgeschäfte. Ob eine Neuwahl durchgeführt werden muss oder ob Biedenweg bis bis zur Kommunalwahl im kommenden Frühjahr den Posten des Bürgermeisters behält, muss mit der Rechtsaufsicht geklärt werden, sagte Abstimmungsleiter René Bergmann. Seit Jahren soll es Unstimmigkeiten zwischen Gemeindevertretern und dem nun abberufenen Kindler gegeben haben. Ihm wurde vorgeworfen, gegen sie zu arbeiten und Aufgaben nicht ordnungsgemäß auszuführen.

