Stand: 17.08.2022 05:44 Uhr Ückeritz: Betrunkenes Paar ohne Führerschein in Schlangenlinien unterwegs

In Ückeritz auf Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist die Polizei am Dienstag auf ein in Schlangenlinien fahrendes Auto aufmerksam gemacht worden. Als der Pkw an einem nahe gelegenen Feriencamp Halt machte, hinderte ein Streifenwagen das Paar an der Weiterfahrt. Ein erster Alkoholtest bei der 39 Jahre alten Frau ergab einen Wert von 2,9 Promille, bei ihrem 41-jährigen Partner einen Wert von 3,2 Promille. Da laut Zeugen beide abwechselnd gefahren waren, wird gegen beide Anzeige wegen Trunkenheitsfahrt sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Zudem wurde eine Blutprobe angeordnet. | 17.08.2022 05:44

