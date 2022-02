Stand: 02.02.2022 07:05 Uhr Ückeritz: 38-Jährige wiederholt betrunken am Steuer

In Ückeritz auf Usedom hat die Polizei am Dienstag eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Nach Angaben eines Sprechers, hatten sich zuvor mehrere Zeugen über den Notruf gemeldet. Bei der anschließenden Kontrolle der 38-Jährigen stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 2,62 Promille fest. Gegen die Frau wurde Anzeige erstattet. Schon im Oktober war sie mit 2,07 Promille am Steuer angehalten worden. | 02.02.2022 06:57