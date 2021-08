Uecker-Randow-Region: Kreis warnt vor verunreinigtem Trinkwasser Stand: 15.08.2021 15:16 Uhr Der Landkreis Vorpommern-Greifswald warnt davor, in einigen Orten der Uecker-Randow-Region Leitungswasser zu trinken. Grund ist eine Trinkwasserverunreinigung im Wasserwerk Grambow mit E.coli-Bakterien.

Betroffen sind den Angaben des Kreises zufolge die Orte Grambow, Ladenthin, Neu Grambow, Ramin, Retzin, Schwennenz, Schmagerow sowie Sonnenberg. Im Wasserwerk Grambow wurde bei einer routinemäßigen Kontrolle der Anlagen eine Verunreinigung festgestellt, wie der Landkreis am Sonntagnachmittag mitteilte. "Es ist ganz wichtig, vorsichtshalber das Trinkwasser im Moment abzukochen", sagte eine Sprecherin des Kreises NDR 1 Radio MV.

Gut 1.000 Menschen betroffen

"Wer aus der Leitung Wasser entnimmt und das trinken möchte, aber auch wer Gefäße abwaschen möchte, die zur Lebensmittelherstellung da sind sowie in Küchen zur Lebensmittelzubereitung: Bitte nur abgekochtes Wasser verwenden", so die Sprecherin weiter. Nach Kreisangaben sind Maßnahmen eingeleitet worden, um die einwandfreie Versorgung wiederherzustellen. In den genannten Orten sind rund 1.000 Menschen betroffen.

E.coli-Bakterien können Durchfall verursachen

E.coli-Bakterien kommen im menschlichen Darm vor und sind laut einer Veröffentlichung des Deutschen Apothekerverbands eigentlich nicht schädlich für den Menschen. Gelangen sie über das Trinkwasser in den Körper, verursachen sie oftmals keine Symptome. Manchmal kommt es zu Durchfall und anderen Magen-Darm-Problemen, vor allem wenn das Wasser stark verunreinigt ist.

