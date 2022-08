Stand: 27.08.2022 09:13 Uhr Übungen in Schwerin: Explosion auf See, Katastrophe bei Nestlé

Gleich zwei große Übungen sind am Sonnabend in Schwerin geplant. Im Freibad Kalkwerder am Schweriner Innensee wird gegen 10.30 Uhr ein Sportboot explodieren. Hier üben die DRK-Kreisverbände aus Schwerin und Nordwestmecklenburg den Ernstfall. Ebenfalls am Vormittag führt die Landeshauptstadt Schwerin zusammen mit der Firma Nestlé eine umfangreiche Übung auf dem Gelände der Firma für die Feuerwehr und den Katastrophenschutz durch. Während der Übung kann es im Stadtgebiet zu einer vermehrten Präsenz von Einsatzfahrzeugen kommen. | 27.08.2022 09:13 | 27.08.2022 09:13