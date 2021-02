Stand: 10.02.2021 16:10 Uhr Übernachtungs-Minus in MV aufgrund der Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie hat für die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr zu einem Minus von knapp 20 Prozent bei den Übernachtungen geführt. Das hat das Statistische Amt in Schwerin am Mittwochnachmittag bestätigt. Zuerst habe der erste Lockdown im Frühjahr 2020 starke Rückgängen gebracht. Die anschließende Lockerungsphase habe der Branche dann Spitzenwerte im August und September beschert. Dieser Erholungseffekt habe aber die Ausfälle im Frühjahr nicht kompensiert. Besonders betroffen waren Jugendherbergen und Ferienheime, aber auch Hotels. Leicht zulegen bei den Übernachtungszahlen konnten lediglich die Campingplätze. | 10.02.2021 16:10