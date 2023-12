Überfrierende Nässe sorgt für viele Glätteunfälle in MV Stand: 27.12.2023 14:31 Uhr In den Morgenstunden kam es im Land vermehrt zu Glätteunfällen. Zum größten Teil blieb es bei Blechschäden. Auf der B108 überschlug sich eine Frau mit ihrem Auto und wurde leicht verletzt. Auf der A20 wurde eine Fahrerin schwer verletzt nachdem sie von der Fahrbahn abkam.

Überfrierende Nässe hat heute früh in Mecklenburg-Vorpommern zu mehreren Glätteunfällen geführt, die aber größtenteils nur Blechschäden oder leichte Verletzungen verursachten. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang alle Autofahrer vor allem in den Morgenstunden besonders umsichtig zu fahren.

Schwerer Glätteunfall auf der A20

Die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor eine 36 Jahre alte Fahrerin als sie auf der A20 Richtung Stettin auf den Parkplatz Peenetal abbiegen wollte. Ihr Auto kam in der Böschung zum Liegen. Die Fahrerin und ihre 33-jährige Beifahrerin wurden schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und mussten ins Krankenhaus nach Greifswald gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Auto überschlägt sich auf der B108

Auf der B108 zwischen Vielist und Eierfarm ist eine 46-jährige Fahrerin wegen der Straßenglätte von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mit ihrem Auto überschlagen. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste zur Behandlung ins Klinikum Waren gebracht werden. Die B108 musste zeitweise voll und später halbseitig gesperrt werden. Der Schaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Als eine 57-jährige Autofahrerin auf der B104 zwischen Stavenhagen und Kölpin einen Traktor überholen wollte, kam sie auf Grund der Straßenglätte nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die Leitplanke. Der Traktor selbst war nicht am Unfall beteiligt und es wurde auch niemand verletzt. Der entstandene Schaden wird auf circa. 5.000 Euro geschätzt.

Unfälle auch im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Auf der B195 bei Lüttow ist ein Autofahrer von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Wenig später wurde die Absperrung der Polizei von einem weiteren Auto durchbrochen. In Parchim kam ein Bus von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Sowohl der Fahrer als auch der einzige Fahrgast blieben bei dem Unfall unverletzt.

