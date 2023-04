Überfall bei Neubukow: Geldbetrag aus Bäckerei-Transporter geraubt Stand: 17.04.2023 07:50 Uhr Unbekannte haben am Montagmorgen einen Bäckerei-Transporter in der Region Neubukow ausgeraubt. In dem Wagen befanden sich Einnahmen aus Bäckereifilialen. Die Täter sind auf der Flucht.

Bei Neubukow (Landkreis Rostock) ist am frühen Montagmorgen ein Bäckerei-Transporter überfallen und ausgeraubt worden. Die Polizei fahndet nach drei Tätern, die offenbar bewaffnet sind. Die Unbekannten sollen den Fahrer des Transporters bedroht und einen fünfstelligen Betrag erbeutet haben. Sie sind auf der Flucht, wie ein Polizeisprecher in Rostock sagte. Kriminalpolizei und Spurensicherung ermitteln am Tatort unter anderem mit einem Fährtenhund.

Ware und Einnahmen im Lieferfahrzeug

Die Täter brachten den Transport mit einen ausgelegten Nagelbrett auf einer Waldstraße in der Nähe von Zweedorf zum Stehen. Bei dem überfallenen Wagen handele es sich um ein Lieferfahrzeug der Bäckerfirma "Lila Bäcker". Es sei unterwegs gewesen, um Filialen mit Waren zu versorgen. Dabei würden auch die Einnahmen aus mehreren Bäckereien der Region mitgenommen, hieß es. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

