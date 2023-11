Über 40 Verletzte: Wieder Großeinsatz an Schule in Neubrandenburg Stand: 22.11.2023 12:12 Uhr Nachdem bereits in der vergangenen Woche eine Schule in Neubrandenburg wegen Atemwegsbeschwerden von Kindern evakuiert wurde, wurde nun erneut eine Schule wegen ähnlicher Beschwerden geräumt. Rettungskräfte sind vor Ort, die Ursache ist noch nicht bekannt.

Am Mittwochmorgen sind in Neubrandenburg erneut Rettungskräfte an eine Schule gerufen worden. Ersten Informationen der Polizei gegenüber NDR 1 Radio MV zufolge klagten 44 Schülerinnen und Schüler in der Neubrandenburger Südstadt über Atemwegsbeschwerden. Die Schüler befanden sich in zwei unterschiedlichen Klassenräumen. Drei Kinder wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache ist bislang unklar.

Polizei: Eltern sollen Ruhe bewahren

Aktuell seien ein Notarzt sowie zwei Katastrophenschutzzüge im Einsatz, auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort. Die Polizei bittet Eltern und weitere mit der Schule verbundene Personen ruhig zu bleiben und die Rettungsarbeiten vor Ort nicht zu behindern.

Zweite Evakuierung innerhalb einer Woche

Erst am vergangenen Freitag war eine Grundschule in Neubrandenburg wegen eines ähnlichen Rettungseinsatzes evakuiert worden. Dort traten die ersten Beschwerden bei Kindern und Lehrkräften im Speisesaal auf. Die Ursache konnte auch hier bislang nicht ermittelt werden. Fest steht laut Polizei jedoch, dass in der Schule keine gefährlichen Gase oder Flüssigkeiten ausgetreten waren. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an. Der Polizeisprecherin zufolge prüfen die Ermittler, ob aktuelle Fall eine Nachahmungstat sein könnte.

Weitere Informationen Großeinsatz in Neubrandenburg: Kinder klagen über Atembeschwerden Eine Grundschule in Neubrandenburg ist am Freitag aufgrund eines Rettungseinsatzes evakuiert worden. Rund 40 Kinder hatten über Atemwegsbeschwerden geklagt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 22.11.2023 | 12:00 Uhr