Stand: 02.02.2021 13:33 Uhr Tutow: Pflanzenschutzmittel im Wert von 500.000 Euro gestohlen

In Tutow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind in der Nacht zum Dienstag Unbekannte in einen Agrarhandel eingebrochen und haben Pflanzenschutzmittel im Wert von rund einer halben Million Euro gestohlen. Nach Angaben der Polizei haben die Täter mehrere Paletten in einen Lkw geladen, mit dem sie zuvor auf den Hof gefahren waren. Die Beamten suchen nun Zeugen, die Hinweise zum Lkw und zu den Tätern machen können. | 02.02.2021 17:26