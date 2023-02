Trotz Sparzwang: Weiterhin Butter für die Patienten Stand: 12.02.2023 14:40 Uhr Wegen der gestiegenen Energiekosten und der allgemeinen Inflation müssen auch die Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern sparen. Die Patienten sollen davon möglichst nichts mitbekommen.

Während einige andere Kliniken in Deutschland ihren Patienten inzwischen standardmäßig Margarine servieren, gibt es in den Krankenhäusern in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin Butter. "Bei uns bleibt die Butter auf dem Brot – für alle Patienten. Da machen wir keine Abstriche", sagte der Küchenchef am Klinikum Südstadt Rostock, Felix Viergutz, der Deutschen Presseagentur (dpa).

Sparpotenzial bei Obst und Gemüse

Die Krankenhäuser sind mit ihren Lüftungs- und Klimaanlagen stark von den gestiegenen Energiepreisen betroffen, aber auch Materialkosten sind gestiegen. "Als Krankenhaus haben wir aufgrund festgelegter Budgets nicht die Möglichkeit, die entstandenen Mehrkosten weiterzugeben", so Steffen Vollrath, Verwaltungsdirektor des Südstadt-Klinikums. Man bemühe sich Energie einzusparen, etwa indem Klimatisierung, Beheizung und Befeuchtung der OP-Bereiche effizienter gesteuert würden. Auch bei der Verpflegung der Patienten hat das Klinikum Sparmöglichkeiten gefunden. "Bei Obst und Gemüse setzen wir eher auf heimische Sorten und nicht mehr so oft auf teure Ware aus fernen Ländern."

Klinik: Gesundes Essen ist wichtig

Vom Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg hieß es: "Wir sehen die Kostenentwicklung mit großer Sorge. Alle Mitarbeitenden sind zu äußerster Sparsamkeit in allen Bereichen aufgerufen." An der Patientenversorgung aber werde nicht gespart. Den Kliniken zufolge werden die finanziellen Hilfen des Bundes die Kostensteigerungen nicht voll kompensieren können. Die Universitätsmedizin Greifswald veranschlagt für das laufende Jahr Mehrkosten von etwa 23 Millionen Euro. Davon entfallen etwa 17 Millionen Euro auf gestiegene Energiekosten und etwa sechs Millionen Euro auf inflationsbedingte Mehrkosten. Man versuche Energie einzusparen, aber vor allem in der Verwaltung und nicht bei der Versorgung der Patienten. "Im Krankenhaus ist vor allem gesundes Essen wichtig. Das ist uns als Universitätsmedizin Greifswald sehr wichtig", so ein Sprecher des Krankenhauses.

Mitarbeiter mit Spar-Vorschlägen

Die Universitätsmedizin Rostock versucht unterdessen, Aufträge gemeinsam mit den Greifswalder Kollegen auszuschreiben, und dadurch günstigere Preise zu erhalten. Um die gestiegenen Energiekosten abzufedern, habe man einen Ideen-Wettbewerb initiiert. Die Mitarbeiter hätten viele Ideen etwa zu Strom-, Lüftungs-, Heizeinsparungen und auch zur Müllentsorgung eingereicht. Die Installation von Trinkwasserspendern etwa spare den Transport und die Entsorgung von jährlich über 750.000 Trinkflaschen ein. Das Unternehmen Helios, zu dem etwa Kliniken in Stralsund und Schwerin gehören, will das Patientenessen nicht verändern. Um Kosten zu senken, verfolge man das Ziel, 2023 den Energieverbrauch gegenüber 2021 über alle Helios Kliniken hinweg um 20 Prozent zu senken.

