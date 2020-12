Stand: 19.12.2020 16:14 Uhr Trotz Risiko-Einstufung: Aida bietet Kanaren-Kreuzfahrten an

Trotz der jüngsten Einstufung der Kanarischen Inseln als Risikogebiet bietet die Reederei Aida Cruises weiterhin Kreuzfahrten in der Region an. Die Reisen in die Region sind laut Reederei weiter erlaubt, "weshalb unsere bevorstehenden Kreuzfahrten auf den Kanaren stattfinden", wie eine Reedereisprecherin erklärte. Rückkehrer aus Risikogebieten müssen aber bis zu zehn Tage in Quarantäne, können sich davon allerdings durch einen negativen Test ab dem fünften Tag nach Einreise vorzeitig befreien lassen. | 19.12.2020 16:13