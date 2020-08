Stand: 26.08.2020 14:06 Uhr - NDR 1 Radio MV

Trotz Corona: Volle Auftragsbücher beim Baugewerbe

Handwerk hat immer noch goldenen Boden - zumindest was die Baubranche in Mecklenburg-Vorpommern angeht. Trotz der Corona-Krise sind die Auftragsbücher voll, die Umsätze konnten laut Bauverband im Vergleich zum Vorjahr sogar gesteigert werden. Von Januar bis Mai konnte die Bauwirtschaft demnach im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in allen Sparten zulegen: beim Wohnungsbau um 5,7 und auch bei öffentlichen Bauaufträgen noch um 1,6 Prozent.

Kaum Kurzarbeit

So haben Bund, Land und Kommunen in diesem Jahr schon mehr als 300 Millionen Euro investiert. Die Corona-Krise habe sich bislang so gut wie gar nicht auf die Bauwirtschaft ausgewirkt. Keine Baustellen mussten geschlossen werden, nur ganz wenige Betriebe hätten Kurzarbeit angemeldet, hieß es.

Verhaltener Ausblick

Allerdings dauere es immer noch viel zu lange, bis Baugenehmigungen erteilt werden, so der neue Präsident des Landesbauverbandes, Thomas Maync. Der Verband fürchtet jedoch, dass die Aufträge in den nächsten Monaten zurückgehen werden, weil das Geld sowohl bei privaten Auftraggebern als auch in der Wirtschaft wegen der Corona-Pandemie knapp werden könnte.

