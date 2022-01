Trotz Corona: Arbeitslosenquote in MV ist gesunken Stand: 17.01.2022 13:46 Uhr Nach zwei Jahren Pandemie zieht die Arbeitsagentur Nord gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium Bilanz: In den vergangenen Monaten ist die Arbeitslosigkeit in Mecklenburg-Vorpommern auf 7 Prozent gesunken.

Erschwerte Absatzmöglichkeiten und Lieferengpässe bremsen die Wirtschaft zwar weiterhin aus, dennoch zeigt sich der Arbeitsmarkt recht stabil in Mecklenburg-Vorpommern. "Die Arbeitslosigkeit ist in den vergangenen Monaten trotz der Pandemie gesunken. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist wieder gestiegen", sagte Landes-Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD). Die Arbeitsagentur geht davon aus: Ohne die Pandemie wäre die Arbeitslosenquote in Mecklenburg-Vorpommern noch niedriger. Aktuell liegt sie bei 7 Prozent. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen sei jedoch durch die Pandemie sehr stark angestiegen.

Rund 7.000 junge Menschen ohne Ausbildung

Eine Herausforderung für die Zukunft sei es, die Zahl der Langzeitarbeitslosen zu senken, sagte die Chefin der Arbeitsagentur Nord, Margit Haupt-Koopmann. Aktuell sei die Quote rund 30 Prozent höher als vor der Pandemie. Gleichzeitig sei es wichtig, neue Fachkräfte zu werben und zu halten. Dabei müsse die Politik auch verstärkt die jungen Menschen in den Fokus nehmen, so Haupt-Koopmann. In Mecklenburg-Vorpommern gebe es derzeit rund 7.000 Menschen zwischen 25 und 35 Jahren ohne Ausbildung.

Neue Berufe seit Pandemiebeginn

Im Laufe der Pandemie seien auch neue Jobs entstanden, sagte Haupt-Koopmann. Das betreffe vor allem das Gesundheitswesen und die Baubranche. Außerdem seien nun auch wieder Umschulungen möglich. Das mittlerweile dritte Corona-Jahr lasse sich nur noch schwer mit dem ersten vergleichen. Gerade das zweite Halbjahr 2021 sei verhältnismäßig gut gelaufen, da es keinen harten Lockdown mehr gab. Die Kurzarbeit und die Wirtschaftshilfen hätten vielen Unternehmen geholfen, recht stabil durch das vergangene Jahr zu kommen.

