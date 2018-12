Stand: 25.12.2018 10:53 Uhr

Trockenheit: Wintersaat in MV nicht aufgegangen

Viele Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern blicken sorgenvoll auf das kommende Jahr. Wie der Pflanzenbaureferent beim Landesbauernverband, Frank Schiffner, mitteilte, hat die monatelange Trockenheit bis in den späten Herbst hinein die Böden metertief austrocknen lassen. Neu ausgesäter Raps und Wintergetreide sprießen daher vielerorts nur unzureichend oder gar nicht, so Schiffner. Entweder sei das Getreide gar nicht erst aufgelaufen, oder die jungen Keime seien gleich vertrocknet. Für die landwirtschaftlichen Unternehmen in MV war 2018 das dritte problematische Jahr in Folge.

Böden sind metertief ausgetrocknet

Im Frühjahr rechtzeitig in Schwung zu kommen werde deshalb für die Kulturen problematisch, schätzen Pflanzenbauexperten. Landwirte rechnen unter anderem mit einer deutlich geringeren Rapsblüte. Imposantes Gelb, wie im Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern gern gesehen, dürfte 2019 eher die Ausnahme sein, hieß es. Und noch immer sind trotz der jüngsten Niederschläge alle Wasserreserven aufgebraucht, Teiche und kleine Fließgewässer nahezu ausgetrocknet. Bodenproben haben nach Angaben des Landesbauernverbands gezeigt, dass die Trockenheit mehrere Meter tief in den Boden reicht.

