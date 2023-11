Trinkwasser in Lubmin und Umgebung weiter verunreinigt Stand: 11.11.2023 07:20 Uhr In Teilen von Vorpommern-Greifswald hat der zuständige Zweckverband verunreinigtes Trinkwasser festgestellt.

In mehreren Orten in Vorpommern müssen die Menschen vorerst das Trinkwasser vor dem Gebrauch abkochen. Darauf hat der Zweckverband Boddenküste am Freitag auf seiner Internetseite hingewiesen. Ursache ist die Verunreinigung mit Fäkalbakterien, die bei einer Routineuntersuchung entdeckt wurden. Betroffen sind die Orte Lubmin, Wusterhusen, Stevelin, Pritzwald, Konerow, Klein Ernsthof, Gustebin, Kräpelin, Vierow, Brünzow, Gahlkow und Loissin Bungalowsiedlung mit insgesamt mehreren Tausend Einwohnern.

Anordnung durch Gesundheitsamt

Waschen, Duschen und Baden sei weiterhin möglich, solange das Wasser nicht getrunken wird oder an offene Wunden gelangt. Das Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald hat die Anweisung erteilt. Wie lange diese gilt, ist derzeit unklar. Endgültige Befunde erwartet das Gesundheitsamt für Montag.

