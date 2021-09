Trinkwasser bei Riems wieder in Ordnung Stand: 02.09.2021 13:04 Uhr Das Trinkwasser in den Gemeinden um die Insel Riems muss nicht mehr abgekocht werden.

Die Einwohner in Riemser Ort, auf der Insel Riems, in Gristow und Kalkvitz waren vor über einer Woche dazu aufgefordert worden, ihr Trinkwasser abzukochen. Das Gesundheitsamt des Kreises Vorpommern-Greifswald hat jetzt mitgeteilt, dass ein aktuelles Untersuchungsergebnis zeigt keine mikrobiologischen Verunreinigungen mehr anzeigt.

Keine Entwarnung für Ladenthin

Für die Haushalte in Ladenthin in der Uecker-Randow-Region, wo ebenfalls eine Verunreinigung des Leitungswassers mit Darmbakterien festgestellt worden war, gibt es noch keine Entwarnung. Hier sei aber die Ursache festgestellt worden: In einen Wasserbehälter sei eine Wurzel hineingewachsen und Schnecken seien in den Behälter gelangt. Der Defekt sei behoben und das System gereinigt worden.

Regionale Wasserversorger suchen nach der Ursache

Die beiden Wasserversorger, die für das Trinkwasser in Riemserort auf der Insel Riems, in Gristow und in Kalkvitz zuständig sind, suchen aktuell die Eintrittsstelle für die Bakterien. Außerdem desinfizieren sie das Leitungswasser mit Chlor. Inzwischen kann das Gebiet der Verunreinigung etwas eingegrenzt werden: Sowohl das Wasserwerk Reinberg als auch die Leitungen bis zur Druckstation Riems sind laut den Prüfern frei von Keimen. Die aktuelle Vermutung ist, dass es ein Loch bei einer der Leitungen gibt, die durch Felder und Wiesen läuft. Es stehen auch noch Laborergebnisse aus.

Vor kurzem schon einmal verunreinigtes Trinkwasser

Bereits vor fast zwei Wochen hatte der Landkreis über eine Verunreinigung des Trinkwassers mehrerer Orte im äußersten Osten informiert. Die Einwohner von Grambow, Ladenthin, Neu Grambow, Ramin, Retzin, Schwennenz, Schmagerow und Sonnenberg waren aus "Vorsichtsgründen" aufgefordert worden, das Wasser abzukochen. Die Ursache steht inzwischen fest: Die Reinwasserbehälter waren durch Wurzeln beschädigt worden. Der Behälter wurden mittlerweile abgedichtet und gereinigt und das Wasser vorsorglich noch einmal gechlort.

